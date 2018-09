DSSSB PRT Admit Card 2018: डेल्ही स्टेट सबॉर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड (DSSSB) ने ऑनलाइन कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये टेस्ट 22, 23, 27 और 29 सितंबर को होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने इन भर्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे Delhi Subordinate Services Selection Board की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। DSSSB ने टीजीटी मैथ्स (फीमेल), टीजीटी मैथ्स (मेल), पीजीटी पंजाबी (मेल), पीजीटी पंजाबी (फीमेल), टीजीटी नैचुरल साइंस (फीमेल), टीजीटी बंगाली (फीमेल), टीजीटी पंजाबी (मेल), टीजीटी पंजाबी (फीमेल), टीजीटी नैचुरल साइंस (मेल) और ड्रॉइंग टीचर पदों के लिए ये एडमिट कार्ड जारी किए हैं। DSSSB PRT के लिए एडमिट कार्ड कब से मिलेंगे, अभी तक बोर्ड से इस बारे में जानकारी नहीं मिली है।

DSSSB Admit Card Download करने का तरीका: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधे cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/57451/login.html लिंक पर जाया जा सकता है। या वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाएं। होमपेज पर DOWNLOAD ADMIT CARDS FOR THE ONLINE EXAM DATED 22 Sep 23Sep 27Sep and 29 Sep 2018 का विकल्प मिलेगा। इस क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसे ओपन करें, जिसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। उसे क्लिक करते ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां एप्लिकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करें। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे dsssb.delhigovt.nic.in की वेबसाइट पर जाकर जरूरी नियमों की जानकारी कर लें।

