DSSSB Answer Key: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के पद के लिए 69/20 और 72/20 पोस्ट कोड के लिए ऑनलाइन परीक्षा की आंसर की अपलोड कर दी है। इन पदों के लिए परीक्षा 03 और 04 जुलाई को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट –dsssb.delhi.gov.in से डीएसएसएसबी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, DSSSB PGT आंसर की डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है। उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से किसी भी उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति, यदि कोई हो, दर्ज कर सकते हैं। डीएसएसएसबी पीजीटी उत्तर कुंजी आपत्ति लिंक 09 जुलाई से 13 जुलाई 2021 तक उपलब्ध होगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhigovt.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘DISPLAY OF DRAFT ANSWER KEYS FOR ONLINE COMPUPTER BASED EXAMINATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS FOR POST CODE 69/20 & 72/20’ का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। इस नए पेज पर आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी। डिटेल्स भरने के बाद सबमिट कर देना है।

सबमिट करते ही आपके सामने आंसर की खुल जाएगी। अगर आपको आंसर की के किसी सवाल पर आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं।

आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/71210/login.html है।

इससे पहले, समाजशास्त्र, इतिहास, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, भौतिकी और अंग्रेजी विषयों के पद के लिए 25 जून से 30 जून तक आयोजित परीक्षा की उत्तर कुंजी, DSSSB द्वारा जारी की गई थी।