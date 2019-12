DSSSB LDC Admit Card 2019: एडमिट कार्ड dsssb.delhi.gov.in पर जारी, 21 और 22 दिसंबर को होगा स्किल/टाइपिंग टेस्ट

DSSSB LDC Skill/Typing Test Admit Card 2019: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (Delhi Subordinate Services Selection Board, DSSSB)) ने लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) भर्ती के लिए स्किल/टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एलडीसी पोस्ट कोड 1/17, 8/19 और फील्ड क्लर्क (पुरुष) पोस्ट कोड 51/12 का स्किल/टाइपिंग टेस्ट 21 दिसंबर 2019 को आयोजित किया जाएगा। वहीं ग्रेड-IV(DASS)/जूनियर असिस्टेंट पोस्ट कोड 20/18 का स्किल/टाइपिंग टेस्ट 22 और 23 दिसंबर 2019 को आयोजित किया जाएगा। डीएसएसएसबी में इन पदों पर कुल 204 रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। डीएसएसएसबी ने पीईटी/ स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.dsssb.delhi.gov.in पर जारी किया है। उम्मीदवार इस डायरेक्ट लिंक dsssbonline.nic.in/AdmitCardEntry.aspx पर जाकर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

DSSSB LDC Skill/Typing Test Admit Card 2019: जानिए कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट www.dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR SKILL TEST DATED 21.12.2019 FOR POST CODES 51/12 (FIELD CLERK (MALE)), 1/17 (LDC) AND 8/19 (LOWER DIVISION CLERK)’ के लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद, नए पेज खुल जाएगा। जहां आपको ‘Second Tier PET/ Skill Test/Online Exam’ पर क्लिक करना होगा।

अब मांगी गई जरूरी डिटेल, जैसे टीयर-1 एग्जाम रोल नंबर और पोस्ट सिलेक्लट करनी होगी।

DSSSB ई-एडमिट कार्ड जनरेट करने के लिए क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउलोड करके भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल कर अफने पास रख लें।

एलडीसी पदों के लिए कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड 35 w.p.m. या हिंदी में 30 w.p.m. मांगी गई है। (35 w.p.m. और 30 w.p.m. संवाददाता को 10500 KDPH / 9000 KDPH के औसतन प्रत्येक शब्द के लिए 5 प्रमुख अवसादों को मापा जाएगा) और फील्ड क्लर्क पदों के लिए अंग्रेजी में टाइपराइटिंग 30 w.p.m. या हिंदी में 25 w.p.m. टाइपराइटिंग मांगी गई है।

बता दें कि DSSSB स्किल / टाइपिंग टेस्ट, भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, नियर विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली -110092 पर 21 दिसंबर 2019 (शनिवार) को आयोजित किया जाएगा। DSSSB LDC स्किल टेस्ट दो शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट सुबह 09:30 बजे से 12:30 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक आयोजित होगी, जबकि DSSSB फील्ड क्लर्क स्किल टेस्ट सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App