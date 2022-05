DSSSB Admit Card 2022: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने फायर ऑपरेटर पदों पर भर्तियों के लिए स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक dsssb.delhi.gov.in पर जारी परीक्षा प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। स्किल टेस्ट का आयोजन 31 मई 2022 से किया जाएगा।

स्किल टेस्ट का आयोजन निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर 31 मई 2022 से 1 अगस्त 2022 तक किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

बता दें कि अभ्यर्थी 28 मई 2022 रात 12 बजे से पहले तक आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही है, तो वह डीएसएसएसबी की आधिकारिक मेल आई dsssb-secy@nic.in के जरिए 27 मई 2022 तक संपर्क कर सकते हैं।

अभ्यर्थी यहां बताए गए स्टेप के जरिए आसानी से आधिकारिक वेबसाइट के जरिए स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

DSSSB Fire Operator Skill Test Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए E-ADMIT CARDS LINK FOR DRIVING SKILL TEST FOR THE POST CODE 18/19 (FIRE OPERATOR) के लिंक पर क्लिक करें।

3.अब e-Admit Card Third Tier PET/ Skill Test पर क्लिक करें।

4.रोल नंबर आदि दर्ज कर सबमिट करें।

5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

6.अब चेक करें और डाउनलोड करें।