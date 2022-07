DSSSB Exam Schedule 2022: दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने असिस्टेंट इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने DSSSB AE Recruitment 2022 के लिए आवेदन किया था, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर परीक्षा का नोटिस चेक कर सकते हैं।

DSSSB Exam 2022: इस तारीख को होगी परीक्षा

नोटिफिकेशन के अनुसार, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 अगस्त और 12 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी। ‌वहीं, मैनेजर पदों के लिए परीक्षा 6 अगस्त को होगी। जबकि, दिल्ली जल बोर्ड में बैक्टीरियोलॉजिस्ट भर्ती के लिए परीक्षा 12 अगस्त और असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के लिए 31 अगस्त और 7 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी।

How to download DSSSB Exam Notice 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ‌dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर देख रहे ‘What’s New’ सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: फिर ‘NOTIICATION OF ONLINE EXAMINATION FOR THE VARIOUS POST CODES OF VARIOUS DEPARTMENT SCHEDULED ON 06, 12, 31 AUGUST & 07 SEPTEMBER 2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एग्जाम का नोटिस खुल जाएगा। उम्मीदवार इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं।

DSSSB Exam 2022: इन बातों का रखें ध्यान

असिस्टेंट इंजीनियर सहित अन्य परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड भी तय समय के अंदर आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख और समय के अलावा एग्जाम सेंटर की जानकारी भी दी होगी।‌‌ इन परीक्षाओं के संबंध में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से भी सूचित किया जा सकता है इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह‌ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कर लें।