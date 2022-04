DSSSB Answer Key 2022: दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 1 अप्रैल से 9 अप्रैल 2022 तक और 16 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई। वहीं, टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए परीक्षा 23 अप्रैल को हुई थी। इस परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download DSSSB JSA and Technical Assistant Answer Key 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Objection Management Link For DSSSB Examinations Held in the Month of April 2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5: इसके बाद उम्मीदवार DSSSB Answer Key 2022 चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।

इस परीक्षा का आंसर की चेक करने का लिंक 1 मई 2022 तक उपलब्ध रहेगा। यदि उम्मीदवार को किसी सवाल या जवाब से आपत्ति है तो वह ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें।