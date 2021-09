DSSSB Answer Key 2021: पीजीटी सहित इन परीक्षाओं की फाइनल आंसर की जारी, इन स्टेप्स से कर सकते हैं डाउनलोड

DSSSB Answer Key 2021: जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वह अब dsssb.delhi.gov.in से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

DSSSB Answer Key 2021: दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। जो उम्मीदवार DSSSB PGT Exam 2021 के लिए उपस्थित हुए थे, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से DSSSB Final Answer Key 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा पीजीटी, डोमेस्टिक साइंस टीचर, टेक्निकल असिस्टेंट और इन्वेस्टिगेटर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 26 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई को आयोजित की गई थी। अब बोर्ड ने इन परीक्षाओं का फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार, यह लिंक 1 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगा। इन परीक्षाओं में उपस्थित सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download DSSSB Final Answer Key 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर देख रहे ‘FINAL ANSWER KEYS FOR ONLINE COMPUTER BASED EXAMINATION OF VARIOUS POST CODES HELD FROM 16/07/2021 TO 31/07/2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 4: अब आप DSSSB Final Answer Key 2021 डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

बता दें कि डीएसएसएसबी एक ऐसा बोर्ड है जो दिल्ली सरकार के विभागों के तहत विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर चेक कर सकते हैं।

