DSSSB Answer Key 2021: बोर्ड ने जारी किया टीजीटी भर्ती परीक्षा का फाइनल आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

DSSSB Answer Key 2021: टीजीटी फाइनल आंसर की डाउनलोड करने की सुविधा 3 दिसंबर 2021 तक ही उपलब्ध रहेगी।

DSSSB Answer Key 2021: दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने विज्ञापन संख्या. 36/21 और 37/21 के तहत टीजीटी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। जो उम्मीदवार DSSSB TGT Exam 2021 के लिए उपस्थित हुए थे, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा टीजीटी (मैथ्स) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 10 सितंबर, 11 सितंबर और 13 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। जबकि, टीजीटी (नेचुरल साइंस) पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर से 27 सितंबर 2021 तक किया गया था। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से भर्ती परीक्षाओं का फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download DSSSB TGT Final Answer Key 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘DISPLAY OF FINAL ANSWER KEY FOR ONLINE EXAMINATION FOR POST CODES 37/21 AND 36/21’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: अब उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5: इसके बाद उम्मीदवार DSSSB TGT Answer Key 2021 चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि टीजीटी फाइनल आंसर की डाउनलोड करने की सुविधा 3 दिसंबर 2021 तक ही उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा बोर्ड ने हाल ही में स्टेनोग्राफर भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार, स्टेनोग्राफर (इंग्लिश); पोस्टकोड 06/20, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और स्टेनोग्राफर (हिंदी); पोस्टकोड -07/20, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए स्किल टेस्ट 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 तक भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, विकास मार्ग के पास, शकरपुर, दिल्ली -110092 में आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।