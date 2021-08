DSSSB Answer Key 2021: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने टेक्निकल असिस्टेंट (TESM), टेक्निकल असिस्टेंट (MLT), फिजिकल एजुकेशन टीचर, टेक्निकल असिस्टेट (GFT) और टेक्निकल असिस्टेट (फार्मेसी) के पद के लिए 01 और 02 अगस्त 2021 को आयोजित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट – dsssb.delhi.gov.in से डीएसएसएसबी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

किसी भी उत्तर के खिलाफ कोई आपत्ति रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं । DSSSB Objection Link 09 अगस्त से 13 अगस्त 2021 तक उपलब्ध रहेगा।

DSSSB answer key 2021: ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गये लिंक ‘ OBJECTION MANAGEMENT LINK FOR POST CODES 104/20, 109/20, 87/20, 105/20, 113/20, EXAMS HELD ON 01 AND 02/08/21’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको आवेदन संख्या, जन्म तिथि दर्ज करनी होगी और लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4: DSSSB Answer Key अब उम्मीदवार के सामने होगी।

स्टेप 5: आंसर की चेक करने के बाद अगर कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज करा सकते हैं।

उम्मीदवार यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीजीटी कंप्यूटर विज्ञान और स्पेशल एजुकेशन की आंसर की भी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।