DSSSB Answer Key 2021: बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए जारी की आंसर की, ऐसे दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

DSSSB Answer Key 2021: इन पदों पर भर्ती के लिए 10 से 14 सितंबर 2021 तक विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी।

DSSSB Answer Key 2021: दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने टेक्निकल असिस्टेंट, टीजीटी मैथ्स, साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और टीजीटी इंग्लिश सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ड्राफ्ट आंसर की जारी कर दी है। जो उम्मीदवार DSSSB Exam 2021 के लिए उपस्थित हुए थे, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

इन पदों पर भर्ती के लिए 10 से 14 सितंबर 2021 तक विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। अब बोर्ड द्वारा आंसर की जारी की गई है। यदि इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को किसी भी उत्तर से आपत्ति है तो वह आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। DSSSB Answer Key 2021 के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा 21 सितंबर से 25 सितंबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

How to submit objection against DSSSB Answer Key 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: अब होम पेज पर देख रहे ‘OBJECTION MANAGEMENT LINK FOR DSSSB EXAMS HELD FROM 10TH TO 14TH SEPT 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक लॉगइन पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि भरें और लॉगइन बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5: अब आपके सामने DSSSB Answer Key 2021 खुल जाएगा।

स्टेप 6: अगर किसी भी उत्तर पर आपत्ति है तो 25 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करें।

बता दें कि डीएसएसएसबी एक ऐसा बोर्ड है जो दिल्ली सरकार के विभागों के तहत विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर चेक कर सकते हैं।

