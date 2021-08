DSSSB Answer Key 2021: दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने 1 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त 2021 को आयोजित परीक्षा का DSSSB Answer Key 2021 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल असिस्टेंट (डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स/लाइब्रेरी साइंस) , केयरटेकर, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर और स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in से DSSSB Answer Key डाउनलोड कर सकते हैं।

किसी भी उत्तर के खिलाफ कोई आपत्ति रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। DSSSB Objection Link 17 अगस्त 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। बता दें कि यह लिंक 13 अगस्त से एक्टिवेट कर दिया गया था। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से DSSSB Answer Key डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download DSSSB Answer Key 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर ‘ Objection Management Link for Computer Based Examination for Post Code 91/20, 107/20, 114/20, 44/20, 93/20, 07/20 held on 01/08/2021, 07/08/2021 and 08/08/2021’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आप अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: आपके सामने DSSSB Answer Key खुल जाएगा।

स्टेप 5: यदि कोई आपत्ति हो तो दर्ज करें।

बता दें कि इससे पहले बोर्ड द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट (TESM), टेक्निकल असिस्टेंट (MLT), फिजिकल एजुकेशन टीचर, टेक्निकल असिस्टेंट (GFT) और टेक्निकल असिस्टेंट (फार्मासिस्ट) पदों के लिए DSSSB Answer Key जारी किया गया था। यह परीक्षा 1 अगस्त और 2 अगस्त को आयोजित की गई थी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।