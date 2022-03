DSSSB Admit Card 2022: दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने DSSSB JSA Recruitment 2022 के लिए आवेदन किया था, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 1 अप्रैल 2022 से 9 अप्रैल तक और फिर 16 अप्रैल और 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। वहीं, टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए लिखित परीक्षा 23 अप्रैल को होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download DSSSB JSA and Technical Assistant Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘E-Admit Cards Link for DSSSB Examinations scheduled from 1st April to 23rd April 2022 for the post code 44/21 and 09/21’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां आप अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5: अब आप DSSSB Admit Card 2022 डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के 278 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 300 अंकों के 300 सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।