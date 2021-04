दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने टीयर 1 लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जो 19 अप्रैल से 23 अप्रैल 2021 तक आयोजित की जानी है। यह एग्जाम फायर ऑपरेटर, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर और पशु चिकित्सा पशुधन संचालक के पदों पर भर्ती के लिए होना है। उम्मीदवार अपने DSSSB फायर ऑपरेटर और अन्य एडमिट कार्ड DSSSB ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड में अपने एग्जाम की तारीख, समय और स्थान देख सकते हैं। उम्मीदवारों को सेंटर पर COVID-19 संबंधित सुरक्षा उपायों का पूरा ध्यान रखना है। इसकी जानकारी भी एडमिट कार्ड के साथ आपको मिलेगी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में कुल 200 सवाल पूछे जाएंगे हर सवाल एक नबंर का होगा। एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। DSSSB एडमिट कार्ड लिंक भी नीचे दिया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे DSSSB जूनियर स्टेनो और अन्य एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to Download DSSSB Admit Card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘DOWNLOAD ADMIT CARDS FOR ONLINE EXAMINATION TO BE HELD ON 19TH, 20TH,22ND & 23RD APRIL 2021’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा।

नए पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही एडमिट कार्ड आपके सामने डिस्प्ले पर होगा। अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन ये है। https://img.freejobalert.com/uploads/2021/03/Tier-I-Exam-Date-DSSSB-Fire-Operator-Steno-Other-Posts.pdf

DSSSB का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/70795/login.html है।