DSSSB Admit Card 2021: दिल्ली में सरकारी नौकरी के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने TGT परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 02 सितंबर को होने वाली गणित की डीएसएसएसबी टीजीटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइटdsssb.delhi.gov.in से डीएसएसएसबी टीजीटी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। DSSSB ने जूनियर असिस्टेंट (पोस्ट कोड – 95/20) के पद के लिए 31 अगस्त 2021 को परीक्षा का एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिया है। DSSSB एडमिट कार्ड डाउनलोड करना का लिंक भी नीचे दिया गया है।

How to Download DSSSB Admit Card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटdsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE CBT EXAM DATED 28.08.2021 FOR POST CODE 18/20 AND 48/20’ का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी।

डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा। अब आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में COVID-19 संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। इस भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम में कुल 200 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा। पूरा पेपर करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। DSSSSB ने TGT कंप्यूटर साइंस, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, केयर टेक, TGT स्पेशल एजुकेशन, स्टेनो हिंदी और अन्य पदों के लिए 01, 02, 07, 08, 14, 21, 28 अगस्त 2021 को निर्धारित टियर 1 लिखित परीक्षा आयोजित की थी।

सेक्शन A: एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से 20 नंबर के 20 सवाल पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से से 20 नंबर के 20 सवाल पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से से 20 नंबर के 20 सवाल पूछे जाएंगे। इंग्लिश लेंगुएज टेस्ट में 20 नंबर के 20 सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी लेंगुएज टेस्ट में 20 नंबर के 20 सवाल पूछे जाएंगे।

सेक्शन B: इसमें टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी से 100 नंबर के 100 सवाल पूछे जाएंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंकhttps://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/72184/login.html है।

