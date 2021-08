DSSSB Admit Card 2021: दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने पोस्टकोड 6/20, 116/20 और 106/20 के लिए 14 अगस्त 2021 को आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सभी उम्मीदवार DSSSB Admit Card 2021 आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से टेक्निकल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के कई रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे।

How to download DSSSB Technical Assistant and Steno Admit Card

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘ Download Admit Card for Online CBT Exam Dated 14.08.2021 For Postcodes 6/20, 116/20 and 106/20’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भरें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5: अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर होगा।

स्टेप 6: आप अपना एडमिट कार्ड चेक डाउनलोड करके प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।

बता दें की परीक्षा के दौरान सभी उम्मीदवारों को कोविड-19 बचाव के सभी नियमों जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा। उम्मीदवार परीक्षा का समय और सेंटर जैसी जानकारी एडमिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड और उसकी एक फोटो कॉपी के साथ अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना ना भूलें। परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर चेक कर सकते हैं।