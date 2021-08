DSSSB Admit Card 2021: दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए होने वाली ऑनलाइन लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह परीक्षा टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल असिस्टेंट, केयरटेकर, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन और स्टेनो हिंदी के लिए 7 अगस्त और 8 अगस्त 2021 को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड द्वारा जूनियर असिस्टेंट, लैबोरेट्री असिस्टेंट, केयरटेकर और स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा। सभी उम्मीदवार DSSSB Admit Card बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

DSSSB TGT Exam Pattern की बात करें तो यह पेपर दो सेक्शन में विभाजित होगा। पहले सेक्शन में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, अर्थमैटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं। जबकि, दूसरे सेक्शन में टीचिंग मेथाडोलॉजी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर में कुल 200 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें, दोनों सेक्शन 100 अंकों का होता है और इसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक करें।

How to download DSSSB Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर ‘ Download Admit Card for Online CBT Exam Scheduled on 7 and 8 August 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपके सामने नया विंडो खुल जाएगा। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भर कर लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

बता दें कि हाल ही में बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर चेक कर सकते हैं।