DSSSB Admit Card 2021: बोर्ड ने जारी किया इस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

DSSSB Admit Card 2021: इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान कोविड-19 बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

DSSSB Admit Card 2021: दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने विज्ञापन संख्या 13/20 के तहत जूनियर क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने DSSSB Junior Clerk Recruitment 2021 के लिए आवेदन किया था, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से DSSSB Junior Clerk Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, बोर्ड द्वारा यह परीक्षा 9 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह परीक्षा अप्रैल 2021 में आयोजित की जानी थी लेकिन देश भर में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download DSSSB Junior Clerk Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘DOWNLOAD THE E-ADMIT CARDS FOR THE DSSSB EXAMINATION SCHEDULED FROM 9TH TO 17TH NOV 2021 FOR THE EXAMINATION OF JR.CLERK, POST CODE – 13/20’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां आप अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5: अब आप DSSSB Junior Clerk Admit Card 2021 डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जूनियर क्लर्क के कुल 254 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान कोविड-19 बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।