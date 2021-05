डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) ने फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वेल्डर, डिजिटल फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर, सेक्रेट्रिएट असिस्टेंट और अन्य अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे थे। यह आवेदन प्रक्रिया 17 मई को बंद कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया है, वह आधिकारिक वेबसाइट- drdo.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं ।

यह भर्ती प्रक्रिया 79 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 10 पास होना चाहिए, साथ ही उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अपरेंटिस की आयु आवेदन की आखिरी तारीख के अनुसार 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार इस पद के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।

उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। बराबरी की स्थिति में लोवर क्वालीफाइंग एक्जाम के नंबर के आधार पर चयन किया जाएगा। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए।

How to Apply for DRDO Recruitment 2021

स्टेप 1:‌ सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर ‘करियर’ सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उसके बाद आवश्यक जानकारी भरें और फिर रजिस्टर करें।

स्टेप 4: फिर संबंधित सर्टिफिकेट और फोटो अपलोड करें।

स्टेप 5: उसके बाद ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

स्टेप 6: उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट- drdo.gov.in, rac.gov.in देख सकते हैं।