DRDO में ITI सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए हैं जॉब्स, जानिए डिटेल्स

Defence Research and Development Organization (DRDO) ने Trade Apprentice पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यहां Trade Apprentice के कुल 30 पदों पर भर्ती होनी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। DRDO अपनी Naval Physical and Oceanographic Laboratory के लिए भर्ती करने जा रहा है। विस्तृत पदों की बात करें तो यहां Library Assistant, COPA ( Computer Operater and Programming Assistant ), Draughtsman ( Mechanical ), Electrician, Instrument Mechanic, Fitter, Machinist, Electronic Mechanic, Turner और Welder पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन करने के लिए एक उम्मीदवार का 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी।

आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं भरना होगा। उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर होगा। वॉक-इन-इंटरव्यू 14 मार्च को होगा। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए 14 मार्च सुबह 9 से 10 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा। इंटरव्यू DROMI, NPOL कोच्ची पर आयोजित होगा। उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए जाते समय अपने डॉक्यूमेंट्स और क्वॉलिफिकेशन सर्टिफिकेट्स ले जाना न भूलें। जॉब लोकेशन कोच्ची, केरल होगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.drdo.gov.in पर।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App