10वीं पास-ITI होल्डर्स के लिए जॉब्स! जानिए यहां

Diesel Locomotive Works ने Apprentice पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2018 है। 12वीं पास और आईटीआई धारकों के लिए नौकरी हासिल करने का यह सुनहरा अवसर है। Apprentice के कुल 374 पदों पर भर्ती होनी है। Apprentice ITI के 300 और Apprentice Non – ITI के 74 पदों पर भर्ती होगी। Fitter, Carpenter, Painter, Machinist, Welde (G & E) और Electrician जैसे विभिन्न Apprentice पदों पर भर्ती की जाएगी। Apprentice ITI और Apprentice Non – ITI पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास और न्यूनतम 50 फीसदी मार्क्स के साथ आईटीआई सर्टिफिकेट धारक होना अनिवार्य है। Apprentice ITI पद पर आवेदन करने की आयु सीमा 15 से 24 साल तय की गई है। वहीं Apprentice Non – ITI के लिए आयु सीमा 15 से 22 साल के बीच होना अनिवार्य है।

आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। उम्मीदवार आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस के आधार पर किया जाएगा। जॉब लोकेशन वाराणसी होगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको https://dlwactapprentice.in/ पर विजिट करना होगा। भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन भी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं।

