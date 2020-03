Delhi Police Result 2020: दिल्ली पुलिस MTS भर्ती परीक्षा के रिजल्ट ऐसे करें चेक, 10वीं पास को 63,000 तक वेतन

Delhi Police MTS (Civilian) Recruitment 2018 Result 2020: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन (MTS Civilian) के विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा 2018 की मेरिट लिस्ट 2020 जारी कर दी है। दिल्ली पुलिस 2018 में एमटीएस (सिविलियन) की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.nic.in. पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं या परिणाम चेक करने के लिए इस लिंक www.delhipolice.nic.in/MTS_RESULT.pdf पर भी क्लिक कर सकते हैं। उम्मीदवार पीडीएफ लिस्ट के लिंक पर विजिट कर चयनित उम्मीदवार मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग स्टाफ के कुक, वॉटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी, दर्जी, माली, बार्बर और बढ़ई के कुल 10 पदों पर 700 से ज्यादा रिक्तियां भरी जानी है।

जानिए कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट

चरण 1: रिजल्ट चेक करने के लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.nic.in पर जाना होगा।

चरण 2: होमपेज पर, भर्ती अनुभाग पर क्लिक करें।

चरण 3: होमपेज पर, ‘Recruitment’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: यहां से, आप नए पेज पहुंच जाएंगे।

चरण 5: इस पेज पर, ‘Direct recruitment for the post of MTS (Civilian) in Delhi Police Exam., 2017- regarding declaration of Final Result’ का लिंक मिलेगा, इसपर क्लिक करें।

चरण 6: मेरिट लिस्ट pdf फॉर्मेट में खुलेगी, जिसमें इस लिस्ट में विभाग के आधार पर सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

चरण 7: इस फाइल को आप डाउनलोड कर प्रिंट भी ले सकते हैं।

यहां देखें कुल रिक्तियों का विवरण और कितना मिलेगा वेतन

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने अभी तक दस्तावेज़ सत्यापन के संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की है। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्हें दिल्ली पुलिस एमटीएस (सिविलियन) भर्ती 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि ताजा जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर चेक करते रहें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App