Delhi Police Constable Recruitment 2021: दिल्ली पुलिस ने कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पद के लिए होने वाले फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट का एडमिट कार्ड अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने SSC Constable Exam सफलतापूर्वक पास किया था, वह अब दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.nic.in से Delhi Police Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट 28 जून से 26 जुलाई 2021 तक आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार इस टेस्ट की तारीख और जगह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को सुबह 5 बजे रिपोर्ट करना होगा। उम्मीदवार दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download Delhi Police Constable Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर ‘Admit Card of Constable (EXE.) Male & Female in Delhi Police -2020’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा भरें।

स्टेप 4: अब आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किए गए फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन भी टेस्ट के बाद उसी समय किया जाएगा। बता दें कि Delhi Police Exam 27 नवंबर से 16 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया था। जबकि, इसका रिजल्ट 15 मार्च 2021 को जारी किया गया था। रिजल्ट के अनुसार कुल 67,740 उम्मीदवारों ने Delhi Police Constable Recruitment 2021 के अगले स्टेज के लिए क्वालीफाई किया था। इस परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।