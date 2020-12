Delhi High Court HJS Final Result 2020: delhihighcourt.nic.in पर चेक करें रिजल्ट, ये है तरीका

Delhi High Court HJS Final Result 2020: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने अपनी वेबसाइट पर दिल्ली उच्च न्यायालय HJS अंतिम परिणाम 2020 जारी किया है। ऐसे सभी उम्मीदवार जो दिल्ली उच्च न्यायालय HJS 2020 साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे, वे दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in के माध्यम से परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय HJS 2020 साक्षात्कार / वाइवा 1 से 4 दिसंबर 2020 और 7 से 9 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था। अंकों के साथ परिणाम पीडीएफ के रूप में अपलोड किया गया है।

Delhi High Court HJS Final Result 2020: जानिए रिजल्ट चेक करने का तरीका

चरण 1: रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, पब्लिक नोटिस सेक्शन में जाएं।

चरण 3: यहां, DELHI JUDICIAL SERVICE EXAMINATION 2019 – FINAL RESULT OF CANDIDATES IN ORDER OF MERIT (CATEGORY-WISE)’ लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।

चरण 5: उम्मीदवार यहां से दिल्ली उच्च न्यायालय HJS अंतिम परिणाम 2020 डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 6: इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेज सकते हैं।

इसके अलावा, रिजल्ट चेक करने के लिए इस डायरेक्ट लिंक https://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/upload/Recruitments/Results/ResultFile_NJ7UT5KIQYZ.PDF पर और मेरिट लिस्ट (CATEGORY-WISE) चेक करने के लिए इस लिंक https://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/upload/Recruitments/Results/ResultFile_WPGXYTKMZFR.PDF पर भी विजिट कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 28 दिसंबर 2019

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 21 जनवरी 2020 केवल 10 बजे तक।

वेतन परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि: 21 जनवरी 2020

प्रारंभिक परीक्षा तिथि: 02 फरवरी 2020

एडमिट कार्ड उपलब्ध: जनवरी 2020

मेन्स परीक्षा तिथि: मार्च 2020

एडमिट कार्ड उपलब्ध: मार्च 2020

साक्षात्कार पत्र उपलब्ध: 21 नवंबर 2020

अंतिम परिणाम उपलब्ध: 19 दिसंबर 2020

बता दें कि, दिल्ली उच्च न्यायालय HJS भर्ती अभियान दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2019 को आयोजित करके दिल्ली न्यायिक सेवा में (बैकलॉग और प्रत्याशित) की 19 रिक्तियों की भर्ती के लिए आयोजित किया गया था। इनमें जनरल कैटेगरी की 15, अनुसूचित जाति (SC) 03 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 10 वैकेंसी शामिल है।

