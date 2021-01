Delhi Forest Ranger 2021: डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ, दिल्ली ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिल्ली फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम के स्कोर कार्ड जारी कर दिए है। ऐसे सभी उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए वे दिल्ली फॉरेस्ट रेंजर की ऑफिशियल वेबसाइट forest.delhigovt.nic.in के माध्यम से स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

Delhi Forest Ranger 2021 Score Card को 10 फरवरी 2021 तक इस विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके देख सकते हैं।

Delhi Forest Ranger 2021 Score Card: इन स्टेप्स के जरिए देखें स्कोर कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट forest.delhigovt.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए लिंक Click here for score card of Forest Ranger Exam लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: क्लिक करने के बाद उम्मीदवार लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे।

स्टेप 4: उम्मीदवार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड डालें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: उम्मीदवारों के समाने उनका स्कोर कार्ड होगा। उम्मीदवार दिल्ली वन रेंजर 2021 स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

यह भर्ती अभियान फारेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड के 226 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए किया जा रहा है। उम्मीदवारों का चयन फिजिकल टेस्ट के बाद ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली वन रेंजर 2021 परिणाम 11 जनवरी 2021 को घोषित किया गया था।

