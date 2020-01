Delhi District Court Admit Card 2020: डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) भर्ती परीक्षा 31 जनवरी को, एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड करें

Delhi District Court DEO Recruitment Exam Admit Card 2020: दिल्ली जिला न्यायलय (Delhi District Court) ने डाटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator, DEO) पदों पर भर्ती परीक्षा 2020 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने डीईओ पद के लिए आवेदन किया था, वे अब डीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट delhidistrictcourts.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डीडीसी ने 31 जनवरी 2020 को होने वाली डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा के लिए ये एडमिट कार्ड जारी किया है। ये भर्ती परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। आइए जानते है कैसे डाउनलोड करें ई-एडमिट कार्ड और एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। डीडीसी द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवारों को भर्ती कक्ष, कमरा नंबर 306-बी, तीसरी मंजिल, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली से संपर्क करना होगा।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

चरण 1: डीईओ की भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट delhidistrictcourts.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर ‘Online MCQ/Objective type test for the post of Data Entry Operator (DEO) E-Admit Card’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: यहां क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग-इन करना होगा।

चरण 4: लॉग-इन करने के बाद परीक्षार्थी के सामने एडमिट कार्ड खुल जाएगा।

चरण 5: एडमिट कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में खुलेगा, जिसे डाउनलोड करके एक प्रिंट आउट कॉपी अपने पास रख लें।

भर्ती परीक्षा से पहले एग्जाम पैटर्न पर भी डालें एक नजर: दिल्ली जिला न्यायलय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी पाने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम 31 जनवरी 2020 को देना होगा। एग्जाम में सामान्य अंग्रेजी और समझ (Comprehension) के 60 सवाल, 60 अंकों के होंगे। करंट अफेयर सहित सामान्य ज्ञान के 30 सवाल, 30 अंकों के होंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस के 30 सवाल, 30 अंकों के होंगे। यानी कुल सवालों और अंकों की संख्या 120 होगी। इस भर्ती परीक्षा को पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखें कि एक गलत जवाब देने पर 0.25 (एक तिहाई) अंक नेगेटिव मार्किंग के लिए काट लिया जाएगा।

बता दें कि, उम्मीदवारों DEO Exam में क्वालीफाई करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत यानी 60 अंक लाने जरूरी हैं। हालांकि रिजवर्ड कैटेगरी के लिए 54 नंबर यानी 45 प्रतिशत लाना जरूरी है। एग्जाम में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसकी स्पीड 40 w.p.m होनी चाहिए।

