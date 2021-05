DDA Patwari Result 2021: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी वेबसाइट पर डीडीए पटवारी चरण 2 परिणाम 2021 की घोषणा की है। वे सभी उम्मीदवार जो DDA Patwari Stage 2 Exam 2021 में उपस्थित हुए थे, वे अब अपना परिणाम DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

DDA Patwari Stage 2 Exam 2021 स्टेज- I के लिए 5, 6, 11 और 12 नवंबर 2020 को और स्टेज- II के लिए 28 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची देख सकते हैं।

नोटिस के अनुसार, कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण, दस्तावेजों के सत्यापन की तारीख तय नहीं की गई है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीडीए के साथ उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर दस्तावेजों के सत्यापन की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा और इस संबंध में एक नोटिस डीडीए की वेबसाइट यानी www.dda.org.in पर भी अपलोड किया जाएगा। सभी उम्मीदवार लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

DDA Patwari Stage 2 Result 2021: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार DDA की आधिकारिक वेबसाइटdda.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: ‘जॉब्स’ सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: ‘Direct Recruitment 2020’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 4: वहां दिये गए लिंक ‘DIRECT RECRUITMENT 2020- LIST OF PROVISIONALLY SHORTLISTED CANDIDATES FOR THE POST OF PATWARI’ पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब उम्मीदवारो के सामने एक पीडीएफ खुल जाएगी।

स्टेप 6: उम्मीदवार DDA Patwari Stage 2 Result 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें।

परीक्षा में सफल होने वाले शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के साथ जहां कहीं भी निर्धारित किया गया है, साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा।