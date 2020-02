DAIICT JRF Recruitment 2020: धीरूभाई अंबानी IT इंस्टिट्यूट में रिसर्च फेलोशिप के लिए करें आवेदन

DA-IICT JRF Recruitment 2020: धीरूभाई अंबानी इंस्टिट्यूट ऑफ कम्‍यूनिकेशन टेक्‍नोलॉजी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग द्वारा वित्तपोषित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) प्रायोजित टेम्‍पोरेरी रिसर्च पोजिशन पर DAIICT में काम करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन से जुड़े दिशनिर्देश देखने के लिए उम्‍मीदवार इंस्टिट्यूट की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। फेलोशिप के रूप में उम्‍मीदवारों को 31 हजार रुपए प्रतिमाह तथा 24 प्रतिशत HRA दिया जाएगा।

वेबसाइट पर नोटिस देखने के लिए यहां क्लिक करें

अंबानी ग्रुप का धीरूभाई अंबानी IT इंस्टिट्यूट कैंपस प्‍लेसमेंट के नजरिए से देश के टॉप कॉलेजों में से एक है। 2017-18 और 2019-20 में इंस्टिट्यूट में स्‍टूडेंट्स ने एवरेज 10 लाख के पैकेट पर देश की टॉप कंपनियों में नौकरी पाई है। ऑरेकल, TCS, Accenture, अमेज़न, गूगल, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, एयरटेल, टाटा ग्रुप और दूसरी टॉप कंपनियों में छात्रों को सीधे कैंपस प्‍लेसमेंट से नौकरी मिली है। 2018 में इंस्टिट्यूट के एक छात्र ने अब तक के टॉप पैकेज 39.3 लाख के साथ नौकरी पाई।

UGC से अप्रूव्‍ड NAAC A सर्टिफिकेट प्राप्‍त अंबानी इंस्टिट्यूट का कैंपस 50 एकड़ में फैला हुआ है। कॉलेज में बीई/बीएड, एमई/एमटेक, एमडेस तथा एमएससी कोर्स कराए जाते हैं। इंस्टिट्यूट द्वारा ऑफर किए जा रहे कोर्सेज़ में इतनी फीस है।

कोर्स वाइस फीस

M.Sc Information Technology

फीस: 3.10 लाख

B.Tech Information and Communication Technology

फीस: 7.08 लाख

M.Tech Information and Communication Technology

फीस: 2.68 लाख

B.Tech Information and Communication Technology with Minor Computational Science Hons

फीस: 7.08 लाख

M.Tech Electronics and Communication with Specialization in Wireless Communication and Embedded Systems

फीस: 2.68 लाख

M.Des Communication Design

फीस: 2.70 लाख

