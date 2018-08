ग्रेजुएट्स-पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स ही जॉब्स! अधिकतम सैलरी 1,44,300 रुपये

Chhattisgarh State Power Holding Co. Limited (CSPHCL) ने AE, JE, Medical Officer, Line Attendant और अन्य कई पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2018 है। भर्ती AE (Civil), AO/ AM (F&A), AdO/ AM (HR), Medical Officer, Welfare Officer, Programmer पदों पर होगी। चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 56,100- 1,44,300 रुपये होगा। वहीं JE (Civil) पद के चयनित उम्मीदवार का वेतनमान 35,400- 1,12,400 रुपये होगा। कुल 2117 पदों पर भर्ती होगी।

AE (Civil) पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का सिविल इंजीनियरिंग में B.E./ B.Tech. / B.Sc.(Engg.)/ AMIE धारक होना अनिवार्य है। AO/ AM (F&A) पद के लिए C.A, AdO/ AM (HR) के लिए MBA (HR), Medical Officer पद के लिए M.B.B.S और Programmer पद के लिए कम्प्यूटर साइंस में B.E./ B.Tech./ B.Sc.(Engg.)/ AMIE होना अनिवार्य है। AE (Civil), AO/ AM (F&A), AdO/ AM (HR), Medical Officer, Welfare Officer और Programmer पद के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। वहीं JE (Civil) पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

AE (Civil), AO/ AM (F&A), AdO/ AM (HR), Medical Officer, Welfare Officer और Programmer पद पर आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को 1500 रुपये तो एससी/एसटी उम्मीदवारों को 1200 रुपये का शुल्क भरना होगा। JE (Civil) पद के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये है। आवेदन करने के लिए आपको https://cspdcl.co.in पर विजिट करना होगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App