CSBC Bihar Police Squad Constable PET Admit Card 2020: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) बिहार, पटना ने बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) 2020 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख घोषित की है। वेबसाइट पर फ्लैश हो रही सूचना के मुताबिक, इस भर्ती अभियान में शामिल उम्मीदवार 15 नवंबर 2020 से अपने पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर एक्टिव होने वाला है। बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड पीईटी 01 दिसंबर से 05 दिसंबर 2020 तक निर्धारित है।

दरअसल, विज्ञापन संख्या 04/2019 के तहत, बिहार में परिवहन विभाग में मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पदों के लिए कुल 496 रिक्तियां उपलब्ध हैं। इसके आवेदन 29 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए थे, 02 फरवरी 2020 को हुई परीक्षा का रिजल्ट 29 मई को जारी किया गया था। इसके बाद, CSBC मोबाइल स्क्वाड पीईटी 06 जुलाई 2020 को आयोजित होने वाला था जिसे COVID-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। दिसंबर में आयोजित होने वाली पीईटी के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण इस प्रकार हैं-

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2020: जानिए कैसे करें डाउनलोड

चरण 1: CSBC बिहार की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in. पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर, ‘Transport Department’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: यहां ‘Download Your e-Admit Card for PET of Mobile Squad Constable’ के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।

चरण 4: एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

चरण 5: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें।

बता दें कि, अगर कोई भी अभ्यर्थी CSBC बिहार मोबाइल स्क्वाड फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी महसूस करता है, तो वह अपने कॉल लेटर / एडमिट कार्ड की एक कॉपी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, बैक होर्डिंग रोड (सछियावला हॉल्ट के पास), पटना-800001 से 27 नवंबर और 28 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार निर्धारित तिथियों पर साहिद राजेंद्र प्रसाद सिंह गवर्नमेंट हाई स्कूल (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना- 800002 पर बिहार पुलिस पीईटी के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उन्हें अपने ई-एडमिट कार्ड को केंद्र में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ले जाना चाहिए। उन्हें COVID – 19 से संबंधित सभी सावधानियों और निर्देशों का पालन करना होगा।

