CSBC Bihar Constable Result 2022: सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने CSBC Constable Exam 2022 में भाग लिया था, वह‌ अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

बिहार में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 24 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी और इस परीक्षा का परिणाम 6 दिसंबर को घोषित किया गया था। इस लिखित परीक्षा में सफल 41,237 अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 24 फरवरी 2022 से 8 फरवरी 2022 तक शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय, गर्दनीबाग, पटना में आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to download CSBC Bihar Constable Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Results: Final result for the post of Constable in Bihar Police. (Advt. No. 05/2020)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: अभ्यर्थी इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में कांस्टेबल के 8415 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए 13 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।