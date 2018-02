Bihar Police Recruitment 2018: बिहार पुलिस में 1669 सिपाही पदों पर भर्ती, जानिए आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और पूरी प्रक्रिया

CSBC, Bihar Police Constable Recruitment 2018: बिहार पुलिस में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर एक बार फिर से आप लोगों को मिलने जा रहा है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन नियुक्तियों के बारे में। सिपाही (ड्राइवर) के 700 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं फायरमैन ड्राइवर के 969 पदों पर भर्ती होगी। दोनों पदों के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 20200 रुपये की सैलरी प्रतिमाह मिलेगी। इसके साथ ही 2000 रुपये का ग्रेड पे भी होगा। अब आपको बताते हैं योग्यताओं के बारे में। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है।

आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा से यOBC उम्मीदवारों को 3 साल और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। जॉब लोकेशन बिहार होगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में कुल अंकों का 30 प्रतिषत से कम अंक प्राप्त करने वालेअभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जाएंगे और उन्हें ‘शारीरिक दक्षतापरीक्षा’ में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

लिखित परीक्षा फाइनल मेरिट सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा सिर्फ ‘शारीरिक दक्षता परीक्षा’ क्वॉलिफाई करने के लिए होगी। आवेदन करने के लिए जनरल /OBC/OBC-NCL उम्मीदवारों को 450 रुपये और SC/ST उम्मीदवारों को 112 रुपये का आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। आवेदन प्रक्रिया 21.02.2018 से 23.03.2018 तक चलेगी।

ऐसे करें आवेदन

-आवेदन करने के लिए सबसे पहले विजिट करें https://csbc.bih.nic.in/ पर

-होम पेज पर “Selection of Driver Constables in Bihar Police and Fireman Driver in Bihar Fire Services.” के ऑनलाइन एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें

-नई विंडो में फिर से एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें

-जरूरी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें

-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और फिर एप्लिकेशन प्रॉसेस फॉलो करें

