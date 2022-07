CSBC Bihar Forester, Forest Guard Final Result 2022: सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में वनपाल (Forester) और वनरक्षी (Forest Guard) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

CSBC Exam 2022: इस तारीख को हुई थी परीक्षा

वनपाल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 20 दिसंबर और वनरक्षी पदों के लिए 16 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को फिर फिजिकल टेस्ट और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया गया था। अब सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन‌ स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to check CSBC Bihar Police Forester and Forest Guard Final Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Forest Dept.’ के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद ‘Final Result: For the post of Forester in Environment, Forest & Climate Change Dept. या Final Result: For the post of Forest Guard in Environment, Forest & Climate Change Dept’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5: उम्मीदवार इस पीडीएफ में अपना रिजल्ट और कट ऑफ अंक भी चेक कर सकते हैं।

CSBC Bihar Result 2022: इतने पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में वनपाल के 236 पद और वनरक्षी के 484 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से जुलाई 2020 से सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।