CSBC Bihar Fireman Result 2022: सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

बिहार अग्निशमन सेवा में फायरमैन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 27 मार्च और 28 अगस्त 2022 को कुल 6,89,594 अभ्यर्थी के लिए आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।

How to download CSBC Bihar Fireman Written Exam Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Bihar Fire Services’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘Result of Written Examination for the post of Fireman in Bihar Fire Services. (Advt. No. 01/2021)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5: अभ्यर्थी इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में फायरमैन के 2380 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, सामान्य वर्ग के लिए 957 पद, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 238 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 378 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 23 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 419 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 268 पर और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 97 पद शामिल हैं। ‌ विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।