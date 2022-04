CSBC Constable Admit Card 2022: सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने प्रोहिबिशन, एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, वह आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा 27 फरवरी 2022 को आयोजित की थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। यह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) 26 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download CSBC Bihar Constable in Prohibition PET Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Prohibition Dept.’ के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद ‘Download your e-Admit Card of PET for the post of Prohibition Constable (Advt. No. 02/2021)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने रिजल्ट का एक नया पेज खुल जाएगा। यहां सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें दें।

स्टेप 5: उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के 365 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 के तहत 21700 रुपए से 53000 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।