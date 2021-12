Constable Result 2021: कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, यह रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Constable Result 2021: इस लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा।

Constable Result 2021: ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल (कम्युनिकेशन) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट odishapolice.gov.in के माध्यम से Odisha Police Constable (Communication) Result 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

ओडिशा पुलिस सिग्नल सर्विस में कॉन्स्टेबल (कम्युनिकेशन) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 15 नवंबर 2021 से 17 नवंबर 2021 तक किया गया था। इस परीक्षा में कुल 100 अंको के दो पेपर थे। पहले पेपर में उम्मीदवारों से उड़िया भाषा, अंग्रेजी भाषा, अर्थमैटिक, एप्टिट्यूड टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग आदि से 25 अंकों के सवाल पूछे गए थे। जबकि, दूसरे पेपर में कक्षा 12वीं स्तर की फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस से 75 अंकों के सवाल थे। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to download Odisha Police Constable (Communication) Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार ओडिशा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://odishapolice.azurewebsites.net पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Notice and Advertisement’ सेक्शन में जाएं। फिर यहां ‘List of Candidates Qualified for Physical Measurement & Physical Efficiency Test for the post of Constable (Communication)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां फिर से लिस्ट के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आप कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का पीडीएफ चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

इस लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। यह टेस्ट OSAP 7th बीएन ग्राउंड, भुवनेश्वर में 17 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकार के गृह विभाग के तहत ओडिशा पुलिस सिग्नल सेवा में कॉन्स्टेबल (कम्युनिकेशन) के 244 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।‌ कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

ओडिशा पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक – Click Here