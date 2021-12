Constable Result 2021: कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

Constable Result 2021: आयोग द्वारा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 14 नवंबर 2021 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

Constable Result 2021: हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) ने विज्ञापन संख्या 02/21 के तहत हरियाणा पुलिस विभाग के कमांडो विंग में कांस्टेबल के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार HSSC Constable Exam 2021 के लिए उपस्थित हुए थे, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in के माध्यम से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

आयोग द्वारा कांस्टेबल (कमांडो विंग) के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 14 नवंबर 2021 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। जबकि, इस परीक्षा का आंसर की 16 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to download HSSC Constable Commando Wing Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद रिजल्ट सेक्शन में जाएं और ‘Result of written examination and notice to candidates for scrutiny of documents for the post of Male Constable (Commando Wing), Cat. No. 01’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: अब आप कॉन्स्टेबल कमांडो विंग भर्ती का रिजल्ट चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 दिसंबर 2021 को परेड ग्राउंड, सेक्टर 5 पंचकूला में सुबह 9:00 बजे आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आईडी प्रूफ और आवेदन पत्र भी साथ ले जाना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से कॉन्स्टेबल के कुल 520 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।