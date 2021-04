बिहार पुलिस में 551 पदों को भरने के लिए रिजल्ट जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ़ कॉन्स्टेबल, CSBC बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2020 घोषित कर दिया है। उम्मीदवार CSBC, आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in से बिहार होमगार्ड में कॉन्स्टेबल के पद के लिए लिखित परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। CSBC बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल 2020 लिखित परीक्षा 24 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। CSBC बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल 2020 परीक्षा के लिए कुल 187784 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। इनमें से 1251 डायरेक्ट कैंडिडेट्स और 641 होमगार्ड कैंडिडेट्स फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) के लिए क्वालीफाई हुए हैं।

बिहार पुलिस होमगार्ड कॉन्स्टेबल भर्ती अभियान 2020 के माध्यम से कुल 551 खाली पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए लगभग 5 गुना उम्मीदवार पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये सभी उम्मीदवार नीचे दिए गए रिजल्ट चेक करने के तरीके या डायरेक्ट लिंक की मदद से अपना परिणाम देख सकते हैं। पीईटी एग्जाम मई 2021 में आयोजित हो सकता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) क्वालीफाई करने के लिए उम्मीदवारों को लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, शॉट पुट, ऊंचाई और छाती मापदंडों को पूरा करना होता है। सीएसबीसी बोर्ड, अपनी वेबसाइट के माध्यम से बिहार पुलिस होमगार्ड कॉनस्टेबल पीईटी डेट और एडमिट कार्ड की सूचना देगा।

How to Check CSBC Bihar Police Constable Result 2020

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

होम पेज पर, ‘Results: For written examination for the post of Constable in Bihar Home Guards. (Advt. No. 02/2020)’ लिंक पर क्लिक करें। नया पीजीएफ पेज खुल जाएगा।

इस पेज पर ctrl+F टाइप करें और अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट करें।

रिजल्ट की फाइल डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें।