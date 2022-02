Constable Admit Card 2022: कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यह रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

Police Recruitment, Constable Exam, Constable Admit Card 2022: कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 20 फरवरी को आयोजित की जाएगी।

Constable Admit Card 2022: स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB) ने कॉन्स्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने असम पुलिस कांस्टेबल फिजिकल एग्जाम में सफलता हासिल की है, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा कॉन्स्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 20 फरवरी 2022 को सुबह 11:00 बजे से 1:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 50 अंकों के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग भी नहीं की जाएगी। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download Assam Police Constable Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Admit Card Download Portal Link’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘ADMIT CARD FOR COMBINED WRITTEN TEST FOR CONSTABLE OF AB/UB,APRO,F&ES AND CONSTABLE/ GUARDMAN OF DGCD&CGHG (CWT-2022)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां एप्लीकेशन नंबर, नाम और जन्मतिथि सहित सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 5: अब आप Assam Police Constable Admit Card 2022 डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

असम पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से एलिमेंट्री अर्थमैटिक, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग / मेंटल एबिलिटी, असम के इतिहास,भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और जनरल नॉलेज से सवाल पूछे जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।