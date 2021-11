Constable Admit Card 2021: इस भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करना होगा डाउनलोड

Constable Admit Card 2021: इस टेस्ट में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, वेरीफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जाम से गुजरना होगा।

Constable Admit Card 2021: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने एक्साइज कांस्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने पश्चिम बंगाल कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, वह अब आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस फिजिकल टेस्ट में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, वेरीफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जाम से गुजरना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download West Bengal Police Excise Constable Physical Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘Recruitment to the Post of Excise Constable(including Lady Excise Constable) in the Subordinate Excise Service under Finance Department, Govt. of West Bengal, 2019’ के सामने दिए ‘Get Details’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद ‘CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR PHYSICAL MEASUREMENT TEST (PMT) / PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET) FOR THE POST OF STAFF OFFICER-CUM-INSTRUCTOR IN CIVIL DEFENCE ORGANIZATION, WEST BENGAL- 2019’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 6: अब आप WB Police Excise Constable Admit Card 2021 डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार में वित्त मंत्रालय के तहत सबोर्डिनेट एक्साइज सर्विस में 3000 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।