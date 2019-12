CISF Constable (Tradesman) for PET, PST and Documentation Admit Card 2019: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force, CISF) ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पद के लिए पहले चरण की भर्ती परीक्षा यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए शनिवार (14 दिसंबर 2019) को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने CISF कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए CISF की आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.in पर विजिट करें। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी। सीआईएसएफ कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पद का पीईटी और पीएसटी परीक्षा और डॉक्यूमेंटेशन 03 जनवरी 2020 (शुक्रवार) को आयोजित किया जाएगा।

CISF Constable Admit Card 2019: जानिए कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

चरण 1- CISF कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पद फर्स्ट स्टेज एग्जाम (फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और डॉक्यूमेंटेशन) का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट www.cisfrectt.in पर जाएं।

चरण 2- होम पेज पर ‘PET/PST/Documentation and Trade Test for recruitment to the post of Constable (Tradesman) -2019 in CISF is scheduled wef. 03.01.2020. Candidates are requested to visit CISF Recruitment Website i.e. https://www.cisfrectt.in/ for instructions on downloading of e-admit card for appearing the recruitment’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3-अब लॉग-इन बटन पर क्लिक करें, यहां मांगी गई जरूरी डिटेल भरें।

चरण 4-इसके बाद, CISF कांस्टेबल PET PST एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 5-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसकी एक कॉपी प्रिंट आउट करके भविष्य के लिए अपने पास रख लें।

