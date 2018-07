CISF 2018 Constable Exam Admit Card: भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें

CISF ने कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। सभी उम्मीदवार अब अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 15 जुलाई को होनी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको https://cisfrectt.in/index.php# पर लॉगइन करना होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तरीका। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लॉगइन करें https://cisfrectt.in/index.php# पर। होम पेज पर ही आपको ‘Admit Cards for Written Test on 15/07/2018 of Constable Fire-2017 will be available for download on 01/07/2018 Candidates can download it after logging in their account.’ का लिंक दिखेगा। इस पर क्लिक करें। अब अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगइन करें। इसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। लॉगइन करने के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य है। इसके बिना आप परीक्षा नहीं दे सकते। प्रवेश पत्र के साथ ही एग्जाम सेंटर पर अपनी एक फोटो आईडी प्रूफ ले जाना न भूलें। बता दें इन पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन दिसंबर, 2017 में शुरू हुआ था। इन पदों के लिए बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कॉन्स्टेबल फायर के 487 पदों पर भर्ती होनी है। भर्तियां देशभर में होनी हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 12वीं पास होना ज़रूरी है।

