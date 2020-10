CGPSC Assistant Professor Admit Card 2020: जानिए कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, 1300 से ज्यादा वैकेंसी

Chhattisgarh PSC, CGPSC Assistant Professor Admit Card 2020: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC सहायक प्रोफेसर भर्ती 2019 की परीक्षा का एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे अब www.psc.cg.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1384 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए भर्ती परीक्षा अगले महीने, नवंबर 2020 में आयोजित की जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 04 फरवरी 2019

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 03 अप्रैल 2019

वेतन परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि: 03 अप्रैल 2019

ऑनलाइन सुधार: 09-14 मार्च 2019

एडमिट कार्ड उपलब्ध: 26 अक्टूबर 2020

परीक्षा तिथि: नवंबर 2020

Exam Pattern: परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। सामान्य ज्ञान (150 अंक के 50 प्रश्न) और विषय से संबंधित (200 अंकों के 100 प्रश्न) पर 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। उम्मीदवारों को परीक्षण पूरा करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्रतिशत 33 (SC.ST/OBC उम्मीदवारों के लिए 23% अंक) है।

यहां देखें रिक्तियों का विवरण

Online CGPSC Assistant Professor Admit Card 2020: जानिए कैसे करें डाउनलोड

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, ‘CLICK HERE TO VIEW/PRINT ONLINE ADMIT CARD OF ASSISTANT PROFESSOR EXAM-2019 (24-10-2020)’ पर क्लिक करें।

चरण 3: नया पेज खुलेगा, यहां ‘CLICK HERE TO VIEW/PRINT ONLINE ADMIT CARD OF ASSISTANT PROFESSOR EXAM-2019’ पर क्लिक करें।

चरण 4: इस पेज पर मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरें और ‘Download Admit Card’ पर क्लिक करें।

चरण 5: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।

