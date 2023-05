Chandigarh Police Recruitment 2023: चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन, पढ़ें पूरी डिटेल

Chandigarh Police Recruitment 2023: चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयुसीमा जातिवार अलग-अलग है।

Chandigarh Police Recruitment 2023: चंडीगढ़ पुलिस भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन।

Chandigarh Police Recruitment 2023: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस ने जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, IT कांस्टेबल और स्पोर्ट्स कोटा कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य हैं। ऐसे युवा चंडीगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबासाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मई से शुरू होगी और 17 जून को समाप्त हो जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 700 पदों को भरा जाएगा। आवेदन ऑनलाइन लिंक, महत्वपूर्ण तिथियों, अधिसूचनाओं और योग्यता मानदंड की जानकारी के लिए इस खबर को बुकमार्क कर लें। चंडीगढ़ पुलिस भर्ती के लिए क्या है आवेदन शुल्क- चंडीगढ़ पुलिस भर्ती के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क-1000 रुपये है। एससी / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क- 800 रुपये। जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन शुल्क केवल ई-चालान और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग मोड के माध्यम से जमा करना होगा। चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए आयु सीमा- चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयुसीमा जातिवार अलग-अलग है। उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित कैटेगरी के अनुसार छूट दी गई है। अनुसूचित जाति को पांच साल, अनुसूचित जनजाति को पांच साल, अन्य पिछड़ा वर्ग को तीन साल और भूतपूर्व सैनिक को दो से तीन साल। चंडीगढ़ पुलिस भर्ती की जरूरी डेट- उम्मीदवार चंडीगढ़ पुलिस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन 27 मई से कर सकेंगे। जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जून निर्धारित की गई है। चंडीगड़ पुलिस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता- उम्मीदवार जो भी चंडीगढ़ पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। उनका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास होनी जरूरी है।

