Chandigarh Police Constable Admit Card 2022: चंडीगढ़ पुलिस ने कांस्टेबल (बैंड) पदों पर भर्ती के लिए टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने Chandigarh Police Constable Recruitment 2022 के लिए आवेदन किया था, वह‌ अब आधिकारिक वेबसाइट chandigarhpolice.gov.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

चंडीगढ़ पुलिस द्वारा कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए बैंड प्लेइंग टेस्ट 29 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक पुलिस लाइंस सेक्टर 26, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को फिर फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए उपस्थित होना होगा।

How to download Chandigarh Police Constable (Band Staff) Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट chandigarhpolice.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ सेक्शन में जाएं और फिर ‘Constable’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘Recruitment of Constable -2022’ पर जाएं और ‘Click here to Download Admit Card for Band Instrument Playing Test of Recruitment of Constable (Band Staff) – 2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5: अब अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के कुल 39 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, पाइप बैंड के 16 पद और ब्रास बैंड के 23 पद शामिल हैं। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 19900 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।