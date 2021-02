CGPSC State Service Admit Card 2021: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह एग्जाम 14 फरवरी 2021 (रविवार) को निर्धारित है। सभी उम्मीदवार जिन्होंने CGPSC State Service Recruitment 2021 के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

CGSPSC State Service Admit Card 2021: ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट – psc.cg.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए लिंक ‘CLICK HERE TO VIEW/PRINT ONLINE ADMIT CARD OF STATE SERVICE (PRELIMS) EXAM-2020 (02-02-2021)’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर उम्मीदवारों को मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा उसके बाद सबमिट का बटन क्लिक करें।

स्टेप 4: CGPSC State Service Admit Card 2020 अब उम्मीदवारों के सामने होगा। उम्मीदवार एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें।

इस परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक पेपर में 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। CGPSC State Service Prelims Exam में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मेन्स परीक्षा 18, 19, 20 और 21 जून 2021 को निर्धारित है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों से 14 दिसंबर, 2020 से आवेदन मांगे गए थे। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2021 थी।

