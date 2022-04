CGPSC Interview Date 2022: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने मेडिकल स्पेशलिस्ट इंटरव्यू पदों पर भर्तियों के लिए इंटरव्यू की तिथि (CGPSC Medical Specialist Interview 2022) घोषित कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जारी इंटरव्यू कार्यक्रम को चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू का आयोजन 10 मई 2022 से 11 मई 2022 तक किया जाएगा।

इंटरव्यू निर्धारित तिथि से सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इंटरव्यू के दिन आवेदकों को अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज साथ लेकर जानें होंगे। इंटरव्यू कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश के तहत आयोजित किया जाएगा।

बता दें कि मेडिकल स्पेशलिस्ट 458 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 मार्च 2022 से शुरू होकर 21 अप्रैल 2022 तक चली थी।

इन पदों के लिए आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होना अनिवार्य है।

वहीं आवेदक की उम्र 25 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के उम्र की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी।

CGPSC Medical Specialist Interview Date 2022 How to Check: ऐसे चेक करें शेड्यूल

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए NOTIFICATION FOR INTERVIEW OF MEDICAL SPECIALIST -2022 (27-04-2022) के लिंक पर क्लिक करें।

3.इंटरव्यू शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

4.अब चेक करें और डाउनलोड करें।