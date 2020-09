CGPSC Civil Judge Mains 2019: www.psc.cg.gov.in पर जारी हुआ एडमिट कार्ड, जानिए कब है परीक्षा

CGPSC Civil Judge Mains 2019 Exam Date, Admit card: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सिविल जज मेन्स परीक्षा 2019 के ऑनलाइन आवेदन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कोई भी योग्य उम्मीदवार जिसने प्री एग्जामिनेशन पास किया हो, वह मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। सिविल जज मेन्स परीक्षा 2019 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाना होगा। CGPSC सिविल जज मेन्स 2019 कुल 39 रिक्त पदों की भर्तियों के लिए 21 सितंबर 2020 (सोमवार) को आयोजित किया जाएगा।

दरअसल, CGPSC सिविल जज मेन्स 2020 एडमिट कार्ड सितंबर 2020 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होने की बात कही गई थी। आयोग के सूचना क्रमांक 1854/22/परीक्षा/ 2019 के मुताबिक, 21 सितंबर को परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी और 01 बजे तक चलेगी। भर्ती परीक्षा, बिलासपुर और रायपुर में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इससे पहले, सीजीपीएससी सिविल जज मेन्स 2020 16 जुलाई 2020 को आयोजित किया जाना था, जिसे कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते खतरे के कारण टाल दिया गया था।

Online CGPSC Civil Judge Mains 2019 Admit Card: ये है डाउनलोड करने का तरीका

चरण 1: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, ‘CLICK HERE TO VIEW / PRINT ONLINE ADMIT CARD FOR CIVIL JUDGE (MAINS) EXAM-2019’ लिंक पर क्लिक करें

चरण 3: डिस्प्ले स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा, यहां रोल नंबर / पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, कैप्चा कोड जैसे क्रेडेंशियल दर्ज करें।

चरण 4: अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: छत्तीसगढ़ सिविल जज मेन्स 2020 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

चरण 6: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए हार्ड कॉपी का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें।

बता दें कि, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन अपना एक वेलिड पहचान पत्र साथ में रखें। सभी उम्मीदवारों को COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। फेस मास्क, गल्वस, हैंड सेनेटाइजर की छोटी बोतल आदि चीजें अनिवार्य हो सकती हैं। ध्यान रहे, अभ्यार्थी सिविल जज मुख्य परीक्षा 2019 में केल्क्यूलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा एग्जाम हॉल में डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन आदि इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।

