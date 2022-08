CGPSC ARO Interview Admit Card 2022: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सहायक अनुसंधान अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक (रेडियो) पद के लिए साक्षात्कार / डीवी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों के लिए इंटरव्यू का आयोजन 17-18 अगस्त 2022 को किया जाएगा।

अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि इन पदों के लिए इंटरव्यू से एक दिन पहले दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इसमें योग्य पाए जानें वाले अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।अभ्यर्थी यहां बताए गए स्टेप्स के जरिए आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड भी लेकर जाना चाहिए।

How to Download CGPSC ARO Interview Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।

-होम पेज पर दिए गए NOTIFICATION FOR INTERVIEW AND DOCUMENT VERIFICATION OF DEPUTY SURINTENDENT OF -POLICE (RADIO) EXAM-2022 AND ASSISTANT RESEARCH OFFICER EXAM-2022के लिंक पर क्लिक करें।

-अब DOWNLOAD INTERVIEW CALL LETTER AND REQUIRED PROFORMA के लिंक पर क्लिक करें।

-अब प्रिंट निकाल लें।