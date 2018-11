Central Industrial Security Force (CISF) में नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। CISF ने Assistant Sub-Inspector पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन आप 15 दिसंबर 2018 तक कर सकते हैं। Assistant Sub-Inspector के 519 पदों पर भर्ती होनी है। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से न्यूनतम ग्रेजुएट होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए आयु सीमा भी तय की गई है। अधिकतम 35 साल तक की उम्र के लोग ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा से नियमानुसार रियायत मिलेगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल मेजर्मेंट, फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन

Step 1: आवेदन करने के लिए विजिट करें www.cisf.gov.in पर

Step 2: वेबसाइट के होम पेज से रिक्रूटमेंट सेक्शन सिलेक्ट करें

Step 3: अब यहां से “RECRUITMENT OF ASSTT. SUB INSPECTOR (EXE) THROUGH LDCE-2018” लिंक पर क्लिक करें

Step 4: महत्वपूर्ण निर्देश ध्यान से पढ़ें

Step 5: अब इसी लिंक से एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसे भरकर संबंधित जोनल मुख्यालय पर जमा करा दें

ध्यान रहे एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स/सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टिड फोटोकॉपी भी जमा करानी होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। लिखित परीक्षा 24 फरवरी 2019 को होगी। लिखित परीक्षा के नतीजे 18 मार्च 2019 को जारी किए जाएंगे। फिजिकल मेजर्मेंट टेस्ट 4 अप्रैल 2019 को होगा। मेडिकल एग्जाम 6 मई 2019 को होगा। इसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जाम 2 जून 2019 को होगा। बेसिक ट्रेनिंग 24 जून 2019 से शुरू हो जाएगी।

