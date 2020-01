CBSE Admit Card 2020: विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

CBSE Recruitment Exam Admit Card 2020: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education, CBSE) ने असिस्टेंट सेकेरेट्री, असिस्टेंट सेकेरेट्री आईटी, एनालिस्ट आईटी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर समेत अन्य पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इन तमाम पदों के लिए आवेदन किया था वे अब सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in. पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भर्ती परीक्षा 28 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक एग्जाम की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

यहां देखें सीबीएसई के विभिन्न पद और रिक्तियों का विवरण: सहायक सचिव समूह A- 14, सहायक सचिव IT समूह A- 07, विश्लेषक IT समूह A- 14, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर समूह B- 08, सीनियर असिस्टेंट समूह C- 60, स्टेनोग्राफर समूह C- 25, लेखाकार समूह C- 06, अकाउंटेंट सहायक समूह C- 204, जूनियर अकाउंटेंट समूह C- 19

एग्जाम पैटर्न भी जानें: लिखित परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम में पास होने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 50 फीसदी नंबर लाने होंगे। वहीं OBC कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ 45 फीसदी है और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स 40 फीसदी हैं।

नियुक्त होने पर इतनी मिलेगी सैलरी: सहायक सचिव के पद पर चयनित लोगों को 6,600 रुपये के अतिरिक्त ग्रेड वेतन के साथ 39,100 रुपये तक का वेतन मिलेगा। विश्लेषकों को 5400 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ 39,100 रुपये तक का वेतन मिलेगा। जूनियर हिंदी अनुवादक को 4,200 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ 34,800 रुपये तक का वेतन मिलेगा। अन्य सभी पदों के लिए वेतन 20,200 रुपये और अतिरिक्त ग्रेड पे 2,400 रुपये तक होगा।

